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        Tunceli'de küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Tunceli'de küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hayvanlar telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:36
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        Tunceli'de küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Tunceli'de küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hayvanlar telef oldu.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 ACB 567 plakalı tır, Tunceli-Elazığ kara yolu Atatürk Viyadüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırda bulunan çok sayıda koyun da telef oldu.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu tırın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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