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        Tunceli'de tamamlanan deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edildi

        Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 173 konutun teslimi amacıyla kura töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:40
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        Tunceli'de tamamlanan deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edildi
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        Tunceli’nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 173 konutun teslimi amacıyla kura töreni düzenlendi.

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçeleri de etkilendi.

        Deprem sonrası Valilik, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, ilçelerin genelinde hasar tespit çalışmaları yaptı, evleri ağır hasar gören vatandaşları belirledi.

        Bu kapsamda, bir süre önce vatandaşların barınma ihtiyacını sağlamak amacıyla da 173 konutun inşasına başlandı.

        Tamamlanan konutların vatandaşlara teslimi için Valilik Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

        Depreme karşı daha dirençli şehirler inşa etmek mecburiyetinde olduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Yakın zamanda da çok büyük bir tecrübeyi millet olarak atlattık. Milletimiz, millet olmanın gereğini Kahramanmaraş depreminde gösterdi. 11 il bu depremden çok kötü şekilde etkilendi ve ben de o bölgede çalıştım. Pazarcık merkez üssünün sorumlu koordinatörlüğünü icra ettim." dedi.

        Tekbıyıkoğlu, yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Tunceli'de de depreme karşı önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

        Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının tek hamlede kırılma ihtimalinin olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "7,4'ün üzerinde bir depremin olabileceğini bilim adamları söylüyor. Bununla ilgili kentimizde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Lojistik, ulaşım hatları ve Mutu Köprüsü'nün tekrar yapımı dahil olmak üzere mikro bölgeleme gibi konularda çalışmalara ağırlık verdik. Sadece o değil, ilimizde jandarma ve polis sayımız diğer illere göre biraz daha fazla. Bunu bir avantaj olarak gördük ve bütün güvenlik güçlerimize arama kurtarma eğitimlerini verdik."

        Konuşmaların ardından evlerin anahtarları kura sonucu hak sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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