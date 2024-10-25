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        Tunceli'de trafik kazasında ölen minik Damla Naz'ın adı parkta yaşatılacak

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:45
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        Tunceli'de trafik kazasında ölen minik Damla Naz'ın adı parkta yaşatılacak
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi parka verildi.

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, mayıs ayında hayatını kaybeden minik Nacar'ın adının yaşatılması için çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belediye meclisi toplantısında ilçedeki parka "Damla Naz Nacar" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

        Ekipler, gerekli çalışma sonrası hazırladıkları "Damla Naz Nacar Çocuk Parkı" yazılı tabelayı parka yerleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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