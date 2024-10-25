Tunceli'de trafik kazasında ölen minik Damla Naz'ın adı parkta yaşatılacak
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi parka verildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi parka verildi.
Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, mayıs ayında hayatını kaybeden minik Nacar'ın adının yaşatılması için çalışma yaptı.
Bu kapsamda belediye meclisi toplantısında ilçedeki parka "Damla Naz Nacar" isminin verilmesi kararlaştırıldı.
Ekipler, gerekli çalışma sonrası hazırladıkları "Damla Naz Nacar Çocuk Parkı" yazılı tabelayı parka yerleştirdi.
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