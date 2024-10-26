AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve protokol üyeleri de konuşmacılarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çemişgezek Belediyesi Sinema ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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