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        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:04
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        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Çemişgezek Belediyesi Sinema ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından AK Parti İlçe Başkanı İsmail Dikmen, göreve geldiği günden bugüne canla başla çalıştıklarını söyledi.

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve protokol üyeleri de konuşmacılarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kongrede mevcut ilçe başkanı İsmail Dikmen tek aday oldu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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