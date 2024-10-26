Çemişgezek'te Kur'an kursu dualarla açıldı

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çemişgezek Kaymakamı Zor, kursun fiziksel koşullarını inceledi, öğrencilere kitap hediye etti.

Törene, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Haydar Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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