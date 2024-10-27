Tunceli'de afetlere karşı bilinçlendirme seferberliği başlatıldı

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de hayata geçirilen proje kapsamında vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla afet ve acil durumlara karşı bilinçlendiriliyor.

Deprem kuşağında yer alan kentte Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla da kent genelinde "Afette bekleyen değil, harekete geçen ol" mottosuyla her yaştan insanın afetlere karşı bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile gönüllülerden oluşan ekipler belirli aralıklarla ilçeleri ziyaret ediyor. Kaymakamlar ve kurum müdürleriyle ortak hareket eden ekipler, planlamaları doğrultusunda Ovacık ve Pertek ilçelerinde 2 gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi. - Sokakları gezip bilgilendirme yaptılar İlçelerde kurdukları çadırlarda konaklayan ekipler, gruplar halinde sokakları gezerek karşılaştıkları çocuklara, gençlere ve yaşlılara afetlerle ilgili broşür dağıttı.

Bazı alanlara da afiş yapıştıran ekipler, kamu binaları ve iş yerlerinde yaptıkları tatbikatlarla vatandaşlara deprem anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Arama kurtarma ekipleri gelecek günlerde Mazgirt, Pülümür, Çemişgezek, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde çalışma yürütecek. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, bilim insanlarının Tunceli'de deprem olma ihtimali üzerinde durduğunu söyledi. Depreme dirençli bir şehir oluşturmaya çalıştıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "İlimizdeki riskli alanları ve bölgeleri belirleyerek bunların dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile faaliyetlerimiz oldu. Mikrobölgeleme jeolojik etüt çalışmalarını tamamladık. Kamu kurumlarına ait bütün hizmet binaları ve lojmanların performans analizlerini yaptık. Bu yapıların güçlendirme, yıkılma ve yeniden yapılmasına ilişkin çalışmaları gerçekleştirdik." dedi.

- "AFAD teşkilatı ilçelere gidip farkındalık eğitimleri vermeye başladı" Tekbıyıkoğlu, kentte görev yapan güvenlik güçlerine eğitimler verilerek arama kurtarma timleri oluşturulduğunu anlattı. Afetlere ve acil durumlara karşı sivilleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu: "AFAD teşkilatı ilçelere gidip farkındalık eğitimleri vermeye başladı. Ovacık'ta 1620, Pertek'te ise 1200 kişiye ilk 72 saat dediğimiz kritik dönemde neler yapmaları gerektiği ya da evlerini daha güvenli hale nasıl getireceklerine ilişkin bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı. Bununla beraber son 2 ay içerisinde 147 kişi AFAD gönüllüsü oldu ve bunları kendi sistemimizin içerisine dahil ettik."