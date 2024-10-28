Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Tekbıyıkoğlu, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku ve gururla karşıladıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının öncülüğünde, milletin emsalsiz cesareti ve kararlılığıyla kazanılan bu zaferin bağımsızlık aşkının ve özgür yaşama iradesinin en büyük simgesi olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, çağdaş, demokratik ve aydınlık bir geleceğin kapılarını aralayan köklü bir değerler bütünüdür. Bu kutlu emaneti, her bir vatandaşımızın yüreğinde hissettiği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşatıyor; yarınlarımıza umut ve güvenle bakıyoruz. Bugün Türkiye, her alanda büyük adımlarla ilerlerken Cumhuriyetimizin temellerinde yatan birlik ve beraberlik ruhu bize ilham vermeye devam ediyor. Bu anlamlı günde, bizlere bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.”

        Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyetin 101. yılının millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederek, "Bu değerli mirasa sahip çıkma sorumluluğumuzla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de afetlere karşı bilinçlendirme seferberliği başlatıldı
        Tunceli'de afetlere karşı bilinçlendirme seferberliği başlatıldı
        Çemişgezek'te Kur'an kursu dualarla açıldı
        Çemişgezek'te Kur'an kursu dualarla açıldı
        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Çemişgezek 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Tunceli'de trafik kazasında ölen minik Damla Naz'ın adı parkta yaşatılacak
        Tunceli'de trafik kazasında ölen minik Damla Naz'ın adı parkta yaşatılacak
        Tunceli'de tamamlanan deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edild...
        Tunceli'de tamamlanan deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edild...
        Tunceli'de, devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü
        Tunceli'de, devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü