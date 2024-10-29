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        Tunceli'de paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Tunceli'de yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:10
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        Tunceli'de paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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        Tunceli'de yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi.

        Kentte yaşayan 5 yamaç paraşütü sporcusu, araçlarla Kavun Tepesi'ne çıkıp uçuş için gerekli hazırlıklarını yaptı.

        Daha sonra sırasıyla alandan havalanan sporcular, paraşütlerle yaklaşık bin 500 metre irtifaya yükseldi.

        Yarım saat boyunca gökyüzünde süzülen paraşütçüler, Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

        Yamaç paraşütü antrenörü Berkay Özel, AA muhabirine, Tunceli'nin dağlarıyla yamaç paraşütüne çok elverişli olduğunu söyledi.

        Bölgenin belirli zamanlarda sporcuları ağırladığını belirten Özel, "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Biz de bu kapsamda ilimizdeki Kavun Tepesi'nde 5 kişiyle yamaç paraşütleriyle uçuş yaptık. Yaklaşık 1500 metrelere yükseldikten sonra da şehrimizin üzerinde Türk bayraklarını açtık. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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