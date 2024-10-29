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        Tunceli'de Türk bayrakları ve meşalelerle "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:05
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        Tunceli'de Türk bayrakları ve meşalelerle "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
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        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

        Valilik tarafından koordine edilen etkinliğe katılanlar, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu önünde bir araya geldi.

        Vatandaşlar, daha sonra buradan harekete geçerek ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Tunceli Müzesi'ne doğru yürüdü. Katılımcılar yürüyüş esnasında zaman zaman marşlar söyledi, sloganlar attı.

        Yürüyüşe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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