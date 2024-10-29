Tunceli'de Türk bayrakları ve meşalelerle "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

Yürüyüşe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, daha sonra buradan harekete geçerek ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Tunceli Müzesi'ne doğru yürüdü. Katılımcılar yürüyüş esnasında zaman zaman marşlar söyledi, sloganlar attı.

Valilik tarafından koordine edilen etkinliğe katılanlar, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu önünde bir araya geldi.

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

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