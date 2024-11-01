Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi’ndeki bir işletmenin önünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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