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        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:37
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        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Atatürk Mahallesi’ndeki bir işletmenin önünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan E.G, sağlık ekiplerince Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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