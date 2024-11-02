Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisini dalgıçlar kurtardı

Veteriner tarafından kontrolleri yapılan yaban keçisi, daha sonra dağlık alana bırakıldı.

Kentteki Uzun Çayır Baraj Gölü’nün kapak kısmında suya düşen yaban keçisini fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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