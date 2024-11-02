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        Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisini dalgıçlar kurtardı

        Tunceli'de düştüğü baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarınca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:11
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        Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisini dalgıçlar kurtardı
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        Tunceli'de düştüğü baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarınca kurtarıldı.

        Kentteki Uzun Çayır Baraj Gölü’nün kapak kısmında suya düşen yaban keçisini fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD’ın dalgıç ekibi yaban keçisini kurtarmak için çalışma başlattı.

        Botla suya giren ekipler, halat yardımıyla yakaladıkları keçiyi bulunduğu yerden alarak kıyıya getirdi.

        Veteriner tarafından kontrolleri yapılan yaban keçisi, daha sonra dağlık alana bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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