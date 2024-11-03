Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban keçileri görüntülendi

        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban keçileri görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

        Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğasıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de yılın her döneminde milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

        Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler, milli parkın Venk Köprüsü mevkisindeki meşe ormanlarında görüntülendi.

        Bir süre bazı bitkileri yiyerek beslenen keçiler, izlenildiklerini fark edince kayalıklara doğru tırmandı.

        Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisini dalgıçlar kurtardı
        Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisini dalgıçlar kurtardı
        Tunceli'de yöre halkından 'koruma' statüsü düşürülen 'Munzur Gözeleri' için...
        Tunceli'de yöre halkından 'koruma' statüsü düşürülen 'Munzur Gözeleri' için...
        Tunceli'de "Küreselden Yerele Diplomasi" paneli düzenlendi
        Tunceli'de "Küreselden Yerele Diplomasi" paneli düzenlendi
        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı
        Tunceli'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı
        Tunceli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi
        Tunceli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi