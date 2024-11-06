AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

Ziyarete AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de katıldı.

Yılmaz, şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu'ndan bilgi aldı.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Yılmaz, daha sonra Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.

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