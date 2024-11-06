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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:31
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Yılmaz, daha sonra Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

        Yılmaz, şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu'ndan bilgi aldı.

        Ziyarete AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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