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        Munzur Vadisi'nin sevimli sakinleri sincaplar kış hazırlığında

        Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:47
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        Munzur Vadisi'nin sevimli sakinleri sincaplar kış hazırlığında
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        Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor.

        Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğası, endemik türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        Dört mevsim farklı güzellikler sunan kentte, bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi türler yaşıyor.

        Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor.

        Milli parktaki belirli alanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak ormanlardaki ağaçlarda yiyecek arıyor.

        Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.

        Sevimli halleriyle dikkati çeken sincaplar, milli parka gezmeye gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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