Munzur Vadisi'nin sevimli sakinleri sincaplar kış hazırlığında

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor.

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğası, endemik türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan kentte, bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi türler yaşıyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor.