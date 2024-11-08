Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği düzenlendi

Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 86 yıl önce en büyük evlatlarından birini kaybettiğini söyledi.

Atatürk'ün yaşadığı dönemin mucizesi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Ünlü Rus yazar Tolstoy diyor ki 'bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya birisi bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.' Mustafa Kemal Atatürk de 16 Mayıs 1919'da çok önemli bir yolculuğa başladı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bir yabancı geldi. Atatürk çok muhteşem bir hikayeyi ve romanı milletimiz için gerçekleştirdi." dedi.