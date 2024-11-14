Tunceli'de iş makinesinden 200 litre yakıt çalan şüpheli yakalandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iş makinesinden 200 litre yakıt çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iş makinesinden 200 litre yakıt çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Kuşluca köyü mevkiinde yol yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait dozerden yakıt çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışanların C.A. ve B.Ç. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerden C.A. Karayonca köyündeki operasyonla yakalandı.
Ekipler, B.Ç'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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