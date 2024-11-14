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        Tunceli'de iş makinesinden 200 litre yakıt çalan şüpheli yakalandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iş makinesinden 200 litre yakıt çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:58
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        Tunceli'de iş makinesinden 200 litre yakıt çalan şüpheli yakalandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, iş makinesinden 200 litre yakıt çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Kuşluca köyü mevkiinde yol yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait dozerden yakıt çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışanların C.A. ve B.Ç. olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerden C.A. Karayonca köyündeki operasyonla yakalandı.

        Ekipler, B.Ç'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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