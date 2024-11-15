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        Tunceli'de ormanda yolunu kaybeden 5 kişi dronla bulundu

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık arazide gezinti yaparken yolunu kaybeden 5 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:14
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        Tunceli'de ormanda yolunu kaybeden 5 kişi dronla bulundu
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık arazide gezinti yaparken yolunu kaybeden 5 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentteki Salördek ormanlarında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Programa katılan 14-15 yaşlarındaki 5 kız çocuğu da alandaki Kadısırtı Şelalesi'ne gitmek isterken yolunu kaybetti.

        Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Arazide arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda çocukların yerini dronla tespit etti.

        Ekiplerce bulundukları yerden alınan çocuklar öğretmenlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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