Tunceli'de ormanda yolunu kaybeden 5 kişi dronla bulundu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık arazide gezinti yaparken yolunu kaybeden 5 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık arazide gezinti yaparken yolunu kaybeden 5 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentteki Salördek ormanlarında yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Programa katılan 14-15 yaşlarındaki 5 kız çocuğu da alandaki Kadısırtı Şelalesi'ne gitmek isterken yolunu kaybetti.
Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda çocukların yerini dronla tespit etti.
Ekiplerce bulundukları yerden alınan çocuklar öğretmenlerine teslim edildi.
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