Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi

Milli parkın Bali Deresi mevkisinde de bir bozayı, güz renklerine bürünen ormanların arasında yiyecek ararken kayıt altına alındı.

Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan milli parkta, bozayı, kurt, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, su samuru, ur kekliği, sincap, kartal, yaban keçisi, porsuk, domuz, akbaba ve baykuş gibi türler yaşıyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşuyor.

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