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        Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir bozayı, meşe ormanları arasında yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:54
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        Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi
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        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir bozayı, meşe ormanları arasında yiyecek ararken görüntülendi.

        Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşuyor.

        Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan milli parkta, bozayı, kurt, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, su samuru, ur kekliği, sincap, kartal, yaban keçisi, porsuk, domuz, akbaba ve baykuş gibi türler yaşıyor.

        Milli parkın Bali Deresi mevkisinde de bir bozayı, güz renklerine bürünen ormanların arasında yiyecek ararken kayıt altına alındı.

        Arazideki meşe palamutlarıyla beslenen bozayı, daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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