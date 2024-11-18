Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de sakarmeke kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 864 lira ceza kesildi

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde sakarmeke kuşu avladıkları belirlenen 2 kişiye, 14 bin 864 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:37 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de sakarmeke kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 864 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde sakarmeke kuşu avladıkları belirlenen 2 kişiye, 14 bin 864 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bölgedeki dağlık ve sulak alanları dronla denetleyen ekipler, 2 kişinin Keban Baraj Gölü’nde yaşayan sakarmeke kuşlarını avladığını tespit etti.

        Ekipler tarafından bu kişiler hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 864 lira ceza kesildi.

        Avlanılan 4 sakarmeke kuşuna ekiplerce el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kar yağışı
        Tunceli'de kar yağışı
        Kurum çalışanı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür a...
        Kurum çalışanı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür a...
        Doğa tutkunu yazar, Tunceli'nin kıraç topraklarını meşe palamuduyla buluştu...
        Doğa tutkunu yazar, Tunceli'nin kıraç topraklarını meşe palamuduyla buluştu...
        Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi
        Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi
        Tunceli'de, ormanda kaybolan 5 kız çocuğunu jandarma ekipleri dronla buldu
        Tunceli'de, ormanda kaybolan 5 kız çocuğunu jandarma ekipleri dronla buldu
        Tunceli'de ormanda yolunu kaybeden 5 kişi dronla bulundu
        Tunceli'de ormanda yolunu kaybeden 5 kişi dronla bulundu