Tunceli'de sakarmeke kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 864 lira ceza kesildi

Ekipler tarafından bu kişiler hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 864 lira ceza kesildi.

Bölgedeki dağlık ve sulak alanları dronla denetleyen ekipler, 2 kişinin Keban Baraj Gölü’nde yaşayan sakarmeke kuşlarını avladığını tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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