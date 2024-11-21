Tunceli'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan vermek isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi gerekli testlerden geçti.
Görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.
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