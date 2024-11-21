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        Tunceli'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:38
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        Tunceli'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

        Kan vermek isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi gerekli testlerden geçti.

        Görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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