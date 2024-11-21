Tunceli Valiliğinden belediye başkanları Konak ve Sarıgül'ün davasına ilişkin açıklama:

Tunceli Valiliği, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın davasına ilişkin bilgi alma yazısının mahkeme bitiş saatinden sonra imzalanıp adliyeye gönderildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı sitelerde asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinden Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının davasıyla ilgili bilgi alma yazısı mahkeme devam ederken değil, mahkeme bitiş saati olan 13.20'den saatler sonra saat 17.24'te imzalanmış ve adliyeye gönderilmiştir. Söz konusu haberler maksatlı olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.