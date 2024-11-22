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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:16
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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.Ö'nün, bir grup zanlının, kendilerini telefonda polis-savcı olarak tanıtıp 1 milyon 219 bin 950 lira dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce Ankara, İstanbul ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda 17 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 21 banka hesap kartı ve flaş bellek ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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