Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda 17 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 21 banka hesap kartı ve flaş bellek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.Ö'nün, bir grup zanlının, kendilerini telefonda polis-savcı olarak tanıtıp 1 milyon 219 bin 950 lira dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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