Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu görevine başladı

​​​​​​​Ayrıca, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

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