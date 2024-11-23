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        Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu görevine başladı

        İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediye binasına giderek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:35
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        Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu görevine başladı
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        İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediye binasına giderek görevine başladı.

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

        Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

        Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

        ​​​​​​​Ayrıca, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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