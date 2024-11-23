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        Tunceli'de öğrenciler, AFAD'ın eğitimleriyle afetlere karşı bilinçlendiriliyor

        Tunceli'de afetlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:52
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        Tunceli'de öğrenciler, AFAD'ın eğitimleriyle afetlere karşı bilinçlendiriliyor
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        Tunceli'de afetlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

        Kentte, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde afetlere yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda, AFAD'ta görevli arama kurtarma ekipleri de belirli aralıklarla okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

        Ekipler, son olarak Hacı Bektaş Veli Sanat ve Bilim Merkezi'nde yaptıkları çalışmada öğrencilere deprem, yangın, sel ve heyelanla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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