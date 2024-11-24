Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, toplumun temel taşları olan öğretmenlerin sadece bilgiyi değil, sevgiyi, sabrı ve geleceğe dair umudu da yüreklere nakşeden kıymetli rehberler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her zorluğu aşarak geleceği inşa eden ve aydınlık yarınlara ışık tutan kahramanlar olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti: