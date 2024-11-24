Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri iptal edildi

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bir süredir olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferberleri geçici olarak durduruldu.

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