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        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri iptal edildi

        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferberleri geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:55
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        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri iptal edildi
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        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferberleri geçici olarak durduruldu.

        Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bir süredir olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferlerimiz şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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