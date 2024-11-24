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        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan'a ev hapsi

        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan'a, "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:42
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        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan'a ev hapsi
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        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan’a, "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Orhan, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gitti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan'a, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Orhan hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Öte yandan İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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