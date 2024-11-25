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        Tunceli'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:30
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        Tunceli'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Sütlüce köyünün Kemer mezrası yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.

        Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların kapanmaması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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