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        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 19 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

        Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 19 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:48
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        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 19 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
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        Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 19 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Erzincan'dan Batman'a spor müsabakası için giden ve 16 öğrenci ile 3 görevli personeli taşıyan araç, Tunceli'nin Mameki Köprüsü mevkisinde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 19 kişi, kentteki yurtlara ve AFAD misafirhanesine yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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