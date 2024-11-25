Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 19 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Erzincan'dan Batman'a spor müsabakası için giden ve 16 öğrenci ile 3 görevli personeli taşıyan araç, Tunceli'nin Mameki Köprüsü mevkisinde mahsur kaldı.

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