Tunceli'de izinsiz gösterinin ardından polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı
Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.
Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından izinsiz eylem yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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