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        Tunceli'de izinsiz gösterinin ardından polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:21
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        Tunceli'de izinsiz gösterinin ardından polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından izinsiz eylem yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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