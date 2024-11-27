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        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:36
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        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Güvenlik ve Acil durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, vatandaşların kış aylarını sorunsuz ve güvenli geçirebilmesi için gerekli önlemler görüşüldü.

        Toplantıda ilgili kurum yetkililerince yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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