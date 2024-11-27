Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Toplantıda ilgili kurum yetkililerince yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Güvenlik ve Acil durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, vatandaşların kış aylarını sorunsuz ve güvenli geçirebilmesi için gerekli önlemler görüşüldü.

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