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        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:37
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        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, Mazgirt ilçesine bağlı Alhan köyünde belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramalarda da 2 kilo 190 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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