Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramalarda da 2 kilo 190 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, Mazgirt ilçesine bağlı Alhan köyünde belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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