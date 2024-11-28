Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Sütlüce yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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