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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Bu ülkenin geleceğini, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:19
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Bu ülkenin geleceğini, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

        Partisinin Tunceli il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Okakın, İçişleri Bakanlığınca Ovacık Belediyesine yapılan görevlendirmeyi değerlendirdi.

        Görevlendirme sürecini paylaşan Okakın, şöyle konuştu:

        "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, belki de maden faaliyetlerine direndiği için görevinden alıkoyuldu. Eğer bu sebeple alıkoyulduysa Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Tunceli'de vahşi madenciliğe örgütsel katılım ve organizasyonla müsaade etmemeye devam edecek. Belki Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, Munzur'un özgür akması için direnç gösterip görevinden alıkoyulduysa Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Munzur'a uzanan elleri elbette görmezden gelmeyecek. Çünkü bunu yalnızca Ovacık'ın değil, bütün Türkiye'nin demokrasi mücadelesi tarihinde önem atfederek değerlendiriyoruz. Ancak bugün iktidar tarafından bu inanç ve iradenin tahrip edildiğine tanıklık ediyoruz."

        Okakın, siyasi mücadelelerini antidemokratik uygulamaların karşısında olan tüm yurttaşlarla sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.

        Halkın seçtiği yöneticilerin yerine atanan hiçbir temsilin kalıcı olamayacağını belirten Okakın, "Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi ilkeleri çerçevesinde antidemokratik tüm müdahalelerin karşısında olan vatandaşlarıma samimiyetle söz veriyoruz. Bu ülkenin geleceğini, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ne yaparsanız yapın baskı düzeninizin tüm saldırılarına rağmen ayakta duran direnişimizin kökleri laik ve demokratik Cumhuriyet'in kökleridir, bizleri sindiremezsiniz." ifadelerini kullandı.

        Okakın, daha sonra İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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