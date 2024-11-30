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        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı

        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan, "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:35
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        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
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        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan, "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Orhan, sabah saatlerinde Pertek’teki evinden polislerce alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Buradaki işlemlerinin ardından Orhan, adliyeye sevk edildi.

        Orhan, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

        Daha önce de "suç işlemeye tahrik" suçundan gözaltına alınan Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış ve ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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