Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan, "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.
Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan, "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Orhan, sabah saatlerinde Pertek’teki evinden polislerce alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Buradaki işlemlerinin ardından Orhan, adliyeye sevk edildi.
Orhan, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.
Daha önce de "suç işlemeye tahrik" suçundan gözaltına alınan Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış ve ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
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