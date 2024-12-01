Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı

Soğuk havanın etkisiyle ilçenin Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki söğüt, meşe ve kavak ağaçları ile bazı bitkilerde de kırağı oluştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle dağlar sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı.

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