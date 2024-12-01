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        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle dağlar sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:53
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        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle dağlar sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı.

        Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, bir süre önce yağan karla beyaza büründü.

        Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçede, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Munzur ve Mercan dağlarının zirveleri sisle kaplandı.

        Soğuk havanın etkisiyle ilçenin Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki söğüt, meşe ve kavak ağaçları ile bazı bitkilerde de kırağı oluştu.

        İlçedeki bazı doğaseverler karla kaplı arazilerde gezinti yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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