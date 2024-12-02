Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik kattı

        Tunceli'de karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt ve meşe ağaçları kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt ve meşe ağaçları kırağıyla kaplandı.

        Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaban hayatı çeşitliliği, endemik türleri ve şelaleleriyle dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

        Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, bir süre önce etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Yağışlar sonrası hava sıcaklığının düştüğü milli parkta, kavak, söğüt ve meşe ağaçları ile bazı bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı
        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı
        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götü...
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götü...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
        Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı