Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik kattı
Tunceli'de karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt ve meşe ağaçları kırağıyla kaplandı.
Tunceli'de karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt ve meşe ağaçları kırağıyla kaplandı.
Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaban hayatı çeşitliliği, endemik türleri ve şelaleleriyle dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.
Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, bir süre önce etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Yağışlar sonrası hava sıcaklığının düştüğü milli parkta, kavak, söğüt ve meşe ağaçları ile bazı bitkiler kırağıyla kaplandı.
Milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
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