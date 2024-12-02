Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik kattı

Tunceli'de karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt ve meşe ağaçları kırağıyla kaplandı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaban hayatı çeşitliliği, endemik türleri ve şelaleleriyle dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, bir süre önce etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.