Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de emniyet ve jandarmanın yeni araçları tanıtıldı

        Tunceli'de emniyete ve jandarmaya tahsil edilen 44 yeni araç hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de emniyet ve jandarmanın yeni araçları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de emniyete ve jandarmaya tahsil edilen 44 yeni araç hizmete sunuldu.

        Valilik binası bahçesine getirilen ve üzerlerine Türk bayrakları asılan araçların tanıtımı ve teslimi için tören düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi.

        Kolluk kuvvetlerinin çağın donanımları ve modern araçlarla etkin çalışmasının çok önemli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Belki bundan 5-6 sene önce kolluk kuvvetlerimiz asayiş hizmetlerini ve sıradan faaliyetlerini bile zırhlı araçlarla yapıyordu. Fakat şimdi Sayın Bakanımızın teveccühleri, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Tunceli'yi öncelemesiyle burada yepyeni modern araçlar hizmet vermeye devam edecek."

        Tekbıyıkoğlu, kentte atlı jandarma ve bisikletli polis timlerinin de görev yaptığını hatırlattı.

        Tunceli'de huzurun en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Bu münasebetle Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 24'ü asayiş, 3'ü trafik 2'si arama kurtarma, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 9'u asayiş 4'ü trafik, 2'si kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımızı bugün itibarıyla hizmete geçirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

        Tekbıyıkoğlu, konuşma sonrası araçlarda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, polisler ve askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı

        Benzer Haberler

        Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katt...
        Kırağı tutan ağaçlar karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katt...
        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı
        Tunceli'de dağları sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı
        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
        Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götü...
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götü...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu: