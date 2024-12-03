Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan tahliye edildi

Tunceli Belediyesine yapılan görevlendirme sonrası "görev yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanan belediye meclis üyesi Birsen Orhan tahliye edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırılan ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" ile "görev yaptırmamak için direnme" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Orhan'ın avukatları, karara itiraz etti.