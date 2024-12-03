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        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan tahliye edildi

        Tunceli Belediyesine yapılan görevlendirme sonrası "görev yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanan belediye meclis üyesi Birsen Orhan tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:14
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        Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan tahliye edildi
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        Tunceli Belediyesine yapılan görevlendirme sonrası "görev yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanan belediye meclis üyesi Birsen Orhan tahliye edildi.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırılan ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" ile "görev yaptırmamak için direnme" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Orhan'ın avukatları, karara itiraz etti.

        İtirazı değerlendiren Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi, Orhan'ı tahliye etti.

        Orhan hakkında, daha önce "suç işlemeye tahrik" suçundan verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaya devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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