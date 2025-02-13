Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte bir süredir görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Ovacık-Hozat kara yolunun 26-56 kilometreleri, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde de zincirsiz tır geçişlerine izin verilmiyor.
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