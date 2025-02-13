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        Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:28
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        Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
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        Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentte bir süredir görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

        Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Ovacık-Hozat kara yolunun 26-56 kilometreleri, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

        Öte yandan, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde de zincirsiz tır geçişlerine izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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