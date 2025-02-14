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        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:44
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        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kent merkezindeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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