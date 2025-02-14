Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezindeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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