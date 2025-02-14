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        Tunceli'de içme suyu sorunu sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor

        Tunceli'de bazı mahalle ve mezraların içme suyu probleminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:42
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        Tunceli'de içme suyu sorunu sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor
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        Tunceli'de bazı mahalle ve mezraların içme suyu probleminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde kentteki vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü için çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda içme suyu sorunun yaşandığı bazı yerleşim yerleri için Tunceli Belediyesi ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından proje hayata geçirildi.

        İş makineleri desteğinde belirlenen noktalarda çalışma yapan ekipler, yeni sondaj kuyuları açarak su kaynaklarına ulaşıyor.

        Tekbıyıkoğlu da beraberindekilerle Aktuluk Mahallesi'ndeki bir alanda yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelip talep ve sorunlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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