Tunceli'de içme suyu sorunu sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor

Tunceli'de bazı mahalle ve mezraların içme suyu probleminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde kentteki vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda içme suyu sorunun yaşandığı bazı yerleşim yerleri için Tunceli Belediyesi ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından proje hayata geçirildi.

İş makineleri desteğinde belirlenen noktalarda çalışma yapan ekipler, yeni sondaj kuyuları açarak su kaynaklarına ulaşıyor.

Tekbıyıkoğlu da beraberindekilerle Aktuluk Mahallesi'ndeki bir alanda yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelip talep ve sorunlarını dinledi.