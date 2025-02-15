Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Olay yerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.A, Ş.A, H.A, G.T, T.S. ve I.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aktuluk Mahallesi'ndeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında 13 Şubat'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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