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        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:32
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        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Aktuluk Mahallesi'ndeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında 13 Şubat'ta çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.A, Ş.A, H.A, G.T, T.S. ve I.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay yerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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