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        Tunceli'de kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kapalı köy yolları zorlu mesaiyle açılıyor

        Tunceli'de ekipler, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:47
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        Tunceli'de kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kapalı köy yolları zorlu mesaiyle açılıyor
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        Tunceli'de ekipler, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı.

        Yoğun kar ve tipinin etkisiyle şehir merkezi ile Ovacık, Çemişgezek, Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerindeki 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle karla kaplı yolları açabilmek için yoğun mesai harcıyor.

        Zorlu arazi koşullarında çalışan ekipler, kar kütlelerini temizleyerek köylülerin şehre ulaşmasını sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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