Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi
Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.
Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.
Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, çok sayıda farklı türdeki yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yaban hayvanları şu sıralar doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşıyor.
Milli parkın Yaylagünü köyü mevkisinde 3 kurt, meşe ormanları arasında yiyecek ararken dronla görüntülendi.
Karlı arazide aynı izde ilerleyen kurtlar, bir süre sonra tepelere çıkıp gözden kayboldu.
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