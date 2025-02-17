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        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi

        Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:27
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        Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi
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        Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

        Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, çok sayıda farklı türdeki yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yaban hayvanları şu sıralar doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşıyor.

        Milli parkın Yaylagünü köyü mevkisinde 3 kurt, meşe ormanları arasında yiyecek ararken dronla görüntülendi.

        Karlı arazide aynı izde ilerleyen kurtlar, bir süre sonra tepelere çıkıp gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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