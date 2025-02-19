Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi

Yollarda oluşabilecek riskler ve tehlikelere karşı tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

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