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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 08:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:39
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

        Yollarda oluşabilecek riskler ve tehlikelere karşı tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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