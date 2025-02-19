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        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:31
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        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Tunceli’de yoğun kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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