Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, Pertek ilçesini mesken tuttu

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaklaşık 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, yuvalarını kurdukları Kaledibi Mahallesi'nde yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, Pertek ilçesini mesken tuttu
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaklaşık 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, yuvalarını kurdukları Kaledibi Mahallesi'nde yaşıyor.

        Tarihi Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, Tozkoparan Höyüğü, Dereli Köprüsü ve Çelebi Ağa Camisi'nin bulunduğu ilçe, yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

        Keban Baraj Gölü'nün kıyısında kurulu ilçe, her yıl yaz döneminde angut, karabatak, balıkçıl, sakarmeke ve leylek gibi kuşları misafir ediyor.

        İlçeye yıllar önce gelen iki leylek de Kaledibi Mahallesi'ndeki elektrik direğine ağaç dallarından yuva kurup yaşamını sürdürmeye başladı.

        Sevimli halleriyle mahallenin maskotu olan leylekler, son 6 yıldır da sonbaharda sıcak bölgelere göç etmeyip kış aylarını ilçede geçiriyor.

        Gündüzleri sulak alanlarda yiyecek arayan leylekler, gün batımında yuvalarına dönerek yırtıcı hayvanların saldırısından korunmaya çalışıyor.

        Mahalle sakinleri tarafından korunan leylekler, şu sıralar çevreden taşıdıkları malzemelerle yuvalarını onarıp kuluçkaya yatmaya hazırlanıyor.

        - "Leylekler artık Pertek'in müdavimi oldu"

        Pertek'te yaşayan Murat Onay, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle dört mevsim turist ağırladığını söyledi.

        Bölgede ılıman iklim koşullarının etkili olduğunu belirten Onay, ilçeye gelen leyleklerden ikisinin 6 yıldır göç etmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Leylekler her sonbahar döneminde göç ediyordu fakat son 6 yıldır göçe gitmemeye başladı. Nedeni de göç zamanı leyleklerden biri yaralı olduğu için kervana katılamadı, yuvasında kaldı. Diğer leylek de göçe gidip 3 gün sonra eşini yalnız bırakmamak için geri döndü. Bunlar her sene yavrularını yumurtadan çıkarıp büyütüyorlar ama kendileri burada kalıyor. Leylekler artık Pertek'in müdavimi oldu."

        Onay, leyleklerin günün belirli saatlerinde Keban Baraj Gölü'nün kıyılarına gidip beslendiğini anlattı.

        - "Yuvalarında yoğun kar yağışı altında bekliyorlar"

        İlçenin kuzeyindeki Singeç suyunun da leyleklere yaşam alanı olduğunu dile getiren Onay, "Kışları kar yağarken bazen Kaledibi Mahallesi'nden geçip leyleklere bakıyorum. Yuvalarında yoğun kar yağışı altında bekliyorlar ve bu duruma şaşırıyorum. O an acaba barınma ya da beslenme ihtiyaçları olabilir mi diye düşünüyorum ama hiç öyle bir sorunları yokmuş gibi görünüyor. Mevsimin tüm zorluklarına göğüs gerip kendilerini idare ediyorlar." dedi.

        Leyleklerin mahallede güvenle yaşadığını anlatan Onay, "Leyleklerimiz tam mahallenin ortasında, çok sayıda insanın ikamet ettiği bir yerde yaşıyor. Kimse karışmıyor tam aksine herkes onları koruyor. Ben de leyleklerin burada olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bir de diğer canlıların ve doğal hayatın korunması bizim için çok önemli. Lütfen bu konuya herkes duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.

        - "Sabah uyanıp leylekleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum"

        Ali Rıza Okutucu da iki leyleğin geçmişte göç ettiğini ancak bir süre sonra ilçeye yerleştiklerini söyledi.

        Kar ve yağmura rağmen leyleklerin yuvalarından ayrılmadığını ifade eden Okutucu, "Gündüz gidip avlanıyorlar, gece de gelip yuvalarında bekliyorlar, bir yerlere gittikleri yok. Leylekler bizim, bu mahallenin güzelliğidir. Sabah uyanıp leylekleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Onlarla yaşayıp onlarla yatıp kalkıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
        Tunceli'de kar yağışı; 131 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de kar yağışı; 131 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli merkez ve ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
        Tunceli merkez ve ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
        Ovacık'ta kar manzarası dronla görüntülendi
        Ovacık'ta kar manzarası dronla görüntülendi
        Buz tutan "Ağlayan Kayalar" fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyo...
        Buz tutan "Ağlayan Kayalar" fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyo...