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        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ulaştırıldı

        Tunceli'nin Hozat ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki besiciye, askeri helikopterle yem ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:21
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        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ulaştırıldı
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        Tunceli'nin Hozat ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki besiciye, askeri helikopterle yem ulaştırıldı.

        ​​​​​​​Kurukaymak köyünde yaşayan bir besici, köyünün yolunun kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapanması sonucu hayvanlarına yem ulaştıramadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine Valilik koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, besicinin istediği yemleri temin ederek İl Jandarma Komutanlığındaki pistte helikoptere yükledi.

        Gerekli hazırlıkların ardından içindeki jandarma personeliyle havalanan helikopter, yaklaşık 15 dakikalık uçuşun sonunda köye ulaşıp güvenli alana indi.

        Jandarma ekipleri daha sonra yem çuvallarını tek tek helikopterden indirerek besiciye teslim etti.

        Besici de yardımlarından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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