Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya yönelik 756 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi
        ABONE OL

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya yönelik 756 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte toplam 5 bin 982 jandarma ve emniyet personelinin görev yaptığını söyledi.

        Kentin huzuru için çalışmalara devam edildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "2025 yılı ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 733'ü kırsal, 23'ü şehir operasyonu olmak üzere 756 operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Şehir operasyonlarında ise 1 terörist sağ olarak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 9 Ocak 2025'te icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütü adına kırsalda faaliyet gösteren 'Mahir Serhat' kod adlı terörist Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2025 yılının 2 aylık döneminde FETÖ terör örgütüne yönelik 4, DHKP-C terör örgütüne yönelik 1, MKP terör örgütüne yönelik 3, TKP terör örgütüne yönelik 3 olmak üzere 11 operasyon gerçekleştirildi."

        Tekbıyıkoğlu, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7 oranında düşüş yaşandığını ve aydınlatma oranının yüzde 99'a ulaştığını, mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarında yüzde 100'lük düşüş meydana geldiğini vurguladı.

        - "Organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız"

        Bu yılın ilk 2 ayında Tunceli genelinde aranan 219 şüphelinin yakalanıp adli makamlara sevk edildiğini ve kentte organize suç örgütünün çökertildiğini bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "İlimiz sınırları içerisinde vatandaşımızın canına ve malına göz diken organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda 2025 yılının ilk 2 ayında bu örgütlerle mücadeleye yönelik 10 operasyon gerçekleştirildi. 15 şahıs gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu olaylar çerçevesinde bu suç örgütünün 3 tehdit, 2 yağma, 2 silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama olayını gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine takipli bir faaliyet başlattık. Bunun sonucunda da 5 şahıs yakalandı, 2 şahıs ise tutuklandı."

        Tekbıyıkoğlu, ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında da özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti
        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli
        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli
        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ula...
        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ula...
        Tunceli'de 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, Pertek ilçesini mesken tuttu
        Tunceli'de 6 yıldır göç etmeyen iki leylek, Pertek ilçesini mesken tuttu
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü